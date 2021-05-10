Alzheimer hastası yaşlı adam 12 saat sonra ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Alzheimer hastası yaşlı adam 12 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Bucak'ta sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yıldız, ekiplerin sıkı çalışması sonucu 12 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Bucak'ta sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yıldız, ekiplerin sıkı çalışması sonucu 12 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Burdur'un Bucak İlçesi'ne bağlı Çobanpınar köyü'nde sabah saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası, Ali Yıldız'dan (82), haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kayıp müracaatının ardından bölgeye Burdur AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Ali Yıldız, Çobanpınar köyü, Pazaralanı mevki'inde saat 18.00 sularında bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Yıldız, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - BURDUR

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