Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 4 Gün Sonra Bulundu
8 dakika önce
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulundu.
Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Haran'da ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, markete giden alzheimer hastası 80 yaşındaki Salih Kaya
, bir daha eve dönmedi. Yakınlarının kendisine ulaşamadığı Alzheimer hastası yaşlı adam, unutkanlık hastalığı sonucu yolunu kaybettiği bildirildi. 4 gündür ailesi ve yakınları tarafından aranan Kaya'nın çocukları gözyaşları içerisinde babalarının bulunması için dua etti.
Yaşlı adamın kızı Ayşe Demir
, babasının hasta olduğunu ve bu yüzden kaybolduğunu belirtti.
Öte yandan, Salih Kaya'nın Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü
ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra eve götürülüp polise haber verildiği bildirildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:57 Kaynak: İHA
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