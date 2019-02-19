Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 4 Gün Sonra Bulundu
1 saat önce
Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulunduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulundu.
Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Haran'da ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, markete giden alzheimer hastası 80 yaşındaki Salih Kaya
, bir daha eve dönmedi. Yakınlarının kendisine ulaşamadığı Alzheimer hastası yaşlı adam, unutkanlık hastalığı sonucu yolunu kaybettiği bildirildi. 4 gündür ailesi ve yakınları tarafından aranan Kaya'nın çocukları gözyaşları içerisinde babalarının bulunması için dua etti.
Yaşlı adamın kızı Ayşe Demir
, babasının hasta olduğunu ve bu yüzden kaybolduğunu belirtti.
Öte yandan, Salih Kaya'nın Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü
ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra eve götürülüp polise haber verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:47 Kaynak: İHA
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