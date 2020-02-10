Alzheimer hastası yaşlı adam karısını tüfekle vurdu - Son Dakika

Samsun'da Alzheimer hastası şahıs, 70 yaşındaki eşini tüfekle kolundan vurarak yaraladı.



Olay, Çarşamba ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen H.B. (65), evde bulduğu tüfekle 70 yaşındaki eşi H.B.'yi kolundan vurdu. Kolundan yaralanan yaşlı kadın, yardım istemek için kanlar içinde metrelerce yürüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı H.B.'yi ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN