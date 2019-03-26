Son Dakika Haberleri: Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu.

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu.

Yelten Mahallesi'ndeki evinden geçtiğimiz gün uzaklaşan Alzheimer hastası Mustafa Piker (93) için Korkuteli jandarma ekipleri seferber oldu. Jandarma Arama Kurtarma timleri ve jandarma arama köpeklerinin uzun aramaları sonrası Mustafa Piker, evine 1,5 kilometre uzaklıkta Dikter mevkiinde dere yatağında ölü bulundu. Piker, Yelten mezarlığına defin edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Yelten, Antalya, Korkuteli, 3. Sayfa
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