Son Dakika Haberleri: Alzheimer hastası yaşlı kadın 23 gündür kayıp
Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer hastası yaşlı kadın 23 gündür kayıp - Son Dakika

Alzheimer hastası yaşlı kadın 23 gündür kayıp

7 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 23 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Suna Pala için arama çalışmaları devam ediyor.

Alzheimer hastası yaşlı kadın 23 gündür kayıp, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 23 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Suna Pala için arama çalışmaları devam ediyor.


Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 22 Ekim Salı günü evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Suna Pala (85), için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçeye bağlı Zeytincik köyünde oturan Suna Pala, 22 Ekim Salı günü eve dönmeyince, ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alzheimer hastası Suna Pala için köyde arama çalışması başlattı. Ekipler, iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarından netice alınamadı.


23 gündür aralıksız devam eden arama çalışmalarına köylüler ve ailesi yakınları da katıldı. - ARTVİN

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:25:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alzheimer hastası yaşlı kadın 23 gündür kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]