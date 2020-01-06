Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika

Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek

6 saat önce

ANTALYA'da yaşayan Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) destek çağrısına, Konyaaltı Belediyesi'nden yanıt geldi.

Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek, System.String[]

ANTALYA'da yaşayan Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) destek çağrısına, Konyaaltı Belediyesi'nden yanıt geldi. Yaşlı kadını harabe evinde ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, evi tamamen yenileyeceklerini söyledi.

Konyaaltı ilçesinde Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın, oturduğu evin çatısının akması, tuvalet ve mutfağının dışarıda olması nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi vermesinin DHA tarafından gündeme getirilmesiyle Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yaşlı kadını ziyaret etti. Elif Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntılardan haberdar olur olmaz ziyaret etmek istediğini kaydeden Başkan Esen, "Teyzemizin yaşadığı evle ilgili büyük sıkıntıları var. Evin eksiklerini, yarın sabah itibarıyla belediyemizin ekipleri giderecek. Evini çok daha rahat ve konforlu bir yer haline getireceğiz. Alzheimer hastası teyzemiz yeşil kart sahibi. Sağlıkla ilgili gerekli desteği de vereceğiz. Bir sorun yaşadıkları zaman hemen müdahale edeceğiz. Elif teyze hepimizin teyzesidir. Türk toplumunun en önemli özelliği düşene el uzatmaktır. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. En kısa sürede çok daha güzel konforlu bir evi olacak" dedi.

KIZINDAN BAŞKAN ESEN'E TEŞEKKÜR

Elif Yıldırım'ın kızı Gülenay Yıldırım ise annesinin 1 yıldır ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, "Yürüyemiyor ve Alzheimer hastası olduğu için unutkanlığı var. Büyük zorlukla yaşıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Semih başkanımız bugün bizleri çok mutlu etti. İlgilerinden dolayı başkana çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini esirgemiyor" diye konuştu.

Başkan Esen, daha sonra evin etrafında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Elif Yıldırım, evinin tadilatı süresince kızı Gülenay Yıldırım'ın yanında kalacak. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de kısa sürede Elif Yıldırım'ın evinde gerekli düzenlemeleri yaparak, teslim edecek.


Konyaaltı Belediyesi, Elif Yıldırım, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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