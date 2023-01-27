Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Öner'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Ablasını tuz ruhu içirip öldüren cani kardeşin savunması pes dedirtti - Son Dakika

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