Ablasını tuz ruhu içirip öldüren cani kardeşin savunması pes dedirtti - Son Dakika
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Ablasını tuz ruhu içirip öldüren cani kardeşin savunması pes dedirtti

27.01.2023 15:54
Ablasını tuz ruhu içirip öldüren cani kardeşin savunması pes dedirtti

Muğla'da Uğur Öner, beraber yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e tuz ruhu içirerek öldürdükten sonra aynı yolla intihar etmek istedi. Ablasını öldürdüğünü itiraf eden Uğur Öner, "Bakmakta zorlandığım için yaptım" dedi.

Dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana gelen olayda Uğur Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Öner'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.

Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürüp, intihara kalkıştı

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan Uğur Öner, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ablasını tuz ruhu içirip öldüren cani kardeşin savunması pes dedirtti - Son Dakika

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