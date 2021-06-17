Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu

2003'ten bu yana ilk kez Alzheimer tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçtiğimiz günlerde onay verdi. FDA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen Aduhelm isimli Alzheimer ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

İLACIN ONAYI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Söz konusu ilaç, Alzheimerın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor. Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir Alzheimer ilacının kullanımını onaylamış oldu. Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

3 DANIŞMAN İSTİFA ETMİŞTİ

Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı. İlacın tartışma yaratan bilinç kaybı ve beyin kanaması gibi olası yan etkileri, FDA içinde tartışmalara neden olmuş ilaca verilen onaya tepki gösteren üç danışman istifa etmişti.

DENEYEN İLK İNSAN

İlacın güvenilirliğine ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD'de yeni bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda piyasa onayı alması beklenen ilaç, dün ilk kez bir hastaya uygulandı. ABD basınında çıkan haberlere göre Rhode Island'da yaşayan 70 yaşındaki Mark Archambault, ilacın klinik deneyler dışında denendiği ilk insan oldu.

MASRAFI 60 BİN DOLAR

Her ay damar yoluyla hastaya uygulanacak ilacın masrafının 60 bin dolara mal olacağını belirten haberlerde, Aduhelm'ın 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çektiği vurgulanıyor. Hasta uygulamasının başlatılmasının ardından ABD basınına konuşan Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji profesörü Dr. Stephen Salloway, ilacın Alzheimer tedavisinde yeni bir çağ açtığını söyledi.