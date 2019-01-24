Son Dakika Haberleri: Alzheimer mı Yoksa Sadece Unutkanlık Mı?

Alzheimer mı Yoksa Sadece Unutkanlık Mı?

30 dakika önce

Yaş aldıkça bazen bazı şeyleri unutmaya başlarız. Bazı kelimeler, anahtarlar, kişi isimleri aklımızdan uçup gider. Bu küçük hafıza kayıpları son derece normaldir ve yaş almanın kaçınılmaz sonuçlarındandır.

Yaş aldıkça bazen bazı şeyleri unutmaya başlarız. Bazı kelimeler, anahtarlar, kişi isimleri aklımızdan uçup gider. Bu küçük hafıza kayıpları son derece normaldir ve yaş almanın kaçınılmaz sonuçlarındandır. Nasıl ki derimiz buruşuyor, gözlerimiz eskisi gibi görmüyorsa hafızamız da gençken olduğu kadar keskin olmayabilir. Pek çok kişi belirli bir yaşa geldiğinde yaşadığı unutkanlıklardan korkabilir. Bunlar Alzheimer hastalığının bir göstergesi gibi algılanabilir. Neyse ki her unutkan kişi Alzheimer'a yakalanmış değildir.

Yaş alma veya Alzheimer'ın yanı sıra unutkanlığın başka nedenleri de bulunmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:07 Kaynak: Youtube

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