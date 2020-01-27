Alzheimer ve demans hastaları daha güvende olacak - Son Dakika
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Alzheimer ve demans hastaları daha güvende olacak

6 saat önce

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Vodafone Türkiye'nin hayata geçirdiği "Alzheimer Hasta Takip Uygulaması"ndan faydalanarak kentteki alzheimer ve demans hastalarının kaybolma endişesine son vereceklerini bildirdi.

Alzheimer ve demans hastaları daha güvende olacak, System.String[]

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Vodafone Türkiye'nin hayata geçirdiği "Alzheimer Hasta Takip Uygulaması"ndan faydalanarak kentteki alzheimer ve demans hastalarının kaybolma endişesine son vereceklerini bildirdi.

Elçin, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin Belediyesi ile Vodafone arasında imzalanan protokol ile kentteki alzheimer ve demans hastalarının uygulamayı kullanması noktasında işbirliği yapıldığını belirtti.

Uygulaması ile hastalara takılacak bileklik sayesinde hasta yakınlarının hastalarının konumunu bulabileceğini ifade eden Elçin, uygulama sayesinde ailelerin hastanın belirlenen alandan çıktığı zaman anında bilgi sahibi olabileceğine dikkati çekti.

Elçin, bu cihazdan Artvin'deki alzheimer hasta sayısı kadar alarak dağıtacaklarını, hasta ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Acil durumlarda hastanın bileklikteki butona basmasıyla hem belediye hem sağlık kurumları haberdar olarak hastaya müdahalede bulunabilecek. Böylece hasta yakınları, kaybolma ihtimali için endişelenmeden, hastalarını gönül rahatlığı ile evde yalnız bırakabilecek."

Demirhan Elçin, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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