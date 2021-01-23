Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar - Son Dakika

Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar

23.01.2021 09:18

Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar Amasya'nın Suluova ilçesinde bir koyun 5 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu yavruladı.

Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir koyun 5 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu yavruladı. Beslenmekte güçlük çekmesinin yanı sıra sürünün içinde annesini bulamayan kuzuyu sahipleri evde beslemeye başladı.

Biberonla süt verdikleri kuzuya 'Talih' adını koyduklarını belirten Deniz Mutaf, sağlığına kavuşması için veteriner hekime danıştı. Görme kaybının vitamin eksikliği dolayısıyla nadiren görülen bir durum olduğunu öğrendiğini anlatan Mutaf, zor olan tedavisini yaptırmaya çalışacağı söyledi.

Badegül Mutaf da durumuna çok üzüldüğü kuzuyu anne şefkatiyle beslemeye devam edeceğini ifade etti.

Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar
Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar
Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar
Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar

Suluova, Amasya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ama kuzuyu evde biberonla besliyorlar - Son Dakika


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