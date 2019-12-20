AMAC Aerospace 2019 yılında 441 özel jete bakım hizmeti verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AMAC Aerospace 2019 yılında 441 özel jete bakım hizmeti verdi - Son Dakika Ekonomi

AMAC Aerospace 2019 yılında 441 özel jete bakım hizmeti verdi

6 saat önce

İstanbul ve Bodrum'da hangarları bulunan uçak bakım ve modifikasyon firması AMAC Aerospace, 2019 yılında Türkiye'de toplamda 441 özel jete bakım hizmeti verdiğini açıkladı.

AMAC Aerospace 2019 yılında 441 özel jete bakım hizmeti verdi, System.String[]

İstanbul ve Bodrum'da hangarları bulunan uçak bakım ve modifikasyon firması AMAC Aerospace, 2019 yılında Türkiye'de toplamda 441 özel jete bakım hizmeti verdiğini açıkladı. Türkiye'de turizmin 2018 yazından bu yana istikrarlı büyümeye kavuştuğunu belirten AMAC Aerospace Türkiye Genel Müdürü Tarek Muhiddin, 2020 yılında istihdamı yaklaşık yüzde 30 oranında artırmayı hedeflediklerini söyledi.


Dünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firmalarından İsviçre merkezli AMAC Aerospace, özel jetler ve ticari uçakların bakımında Türkiye'yi bölgenin merkezi yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Firma, 2019 yılında Türkiye'de toplamda 441 özel jete bakım hizmeti verdiğini açıkladı.


2019 yılında hedefledikleri rakamlara ulaştıklarını ifade eden AMAC Aerospace Türkiye Genel Müdürü Tarek Muhiddin, "AMAC Aerospace olarak 2019 yılını başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Hangarlarımızda hem özel jetlerin hem de orta ve büyük gövdeli uçakların bakım hizmetleri artarak devam ediyor. 2019 yılında toplamda 441 özel jetin bakım çalışmalarını gerçekleştirdik. Bununla birlikte 17 ticari uçağın bakımlarını tamamladık. Bölgenin bakım üssü olma hedefimizle giderek büyümeye devam ediyoruz" dedi.


Türkiye'deki istihdamı artıracak


Muhiddin sözlerine şu şekilde devam etti, "2018 yazından bu yana Türkiye'nin turizminde istikrarlı bir büyüme görüyoruz. Dolayısıyla geçen yaz özellikle charter uçuşlar ve düşük maliyetli havayolu şirketleri için oldukça yoğun bir dönem oldu. Bu da Türkiye turizminin gelişip büyümeye devam edebilmesi için olumlu bir gösterge. AMAC Aerospace olarak biz de turizmin gelişmesine paralel olarak büyümemize devam ediyoruz. Şu an için 70 olan çalışan sayımızı 2020 itibarıyla 90'a çıkarmayı, istihdamı da yaklaşık yüzde 30 oranında artırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.


İstanbul'daki hangarından sonra geçen yıl 15 milyon dolarlık yatırımla Bodrum'daki hangarını açan AMAC Aerospace, burada aynı anda 20 adet özel jete hizmet verebiliyor. AMAC Aerospae özel jetlerin yanı sıra Boeing 777 Classic, Boeing Yeni Nesil 737 ve Airbus A320 gibi büyük gövdeli uçaklara da bakım ve teknik servis desteği sağladığı kaydedildi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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