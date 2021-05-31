Amaç Nitelikli Cadde ve Sokaklar - Son Dakika

AMAÇ NİTELİKLİ CADDE VE SOKAKLAR

Muratpaşa Belediyesi ve Enerya arasında doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokakların asfaltlanması ve yenilenmesine ilişkin protokol belediye hizmet binasında düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol imza töreninde yer alan Enerya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Antalya'da 2010'da 734 olan doğalgaz abone sayısının gerçekleştirilen yatırımlarla 150 bine ulaştığını söyledi. Doğalgaz kullanımının kent genelinde yaygınlaşmasında belediyelerinin desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Tulukcu, Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getirdi.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da doğalgaz altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi. Altyapısı tamamlanmış mahallelerde de cadde ve sokak yenileme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, "Bu çalışmalarımız pandemi, yaz kış demeden devam etti" dedi. Doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokaklarda tamir ve onarımın ihale şartnamesi gereğince yüklenici firma tarafından yapılması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Bu aksamalara, gecikmelere neden olabiliyor. Muratpaşa Belediyesi olarak tekrar tekrar işlem yapmamıza ve dolayısıyla milli servet kaybına neden olabiliyor. Şimdi doğalgaz firmamızla imzaladığımız protokolle bu tip şeylere meydan vermeyeceğiz. Belediye olarak biz yaptığımız takdirde yüklenici firma maliyeti karşılayacak. Amacımız, çalışmaları bir nebze daha hızlandırmak, Muratpaşa'da yaşayan 513 bin komşumuzun daha nitelikli yollara sahip olması. Enerya'ya teşekkür ediyorum. "