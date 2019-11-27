Amaç “Triple Crown”

Judd Trump, geçtiğimiz sezon hem The Masters’ta hem de Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olarak kariyer Triple Crown’ını tamamlamıştı. Ancak bu üç önemli turnuvayı da aynı sezonda henüz kazanamadı.

Geride kalan sezonu çok formda bitiren bu sezona mükemmel bir başlangıç yapan Trump, söz konusu üç turnuvayı da kazanarak tarihte bu üç turnuvayı da aynı sezonda kazanarak Triple Crown elde eden beşinci snooker oyuncusu olmak amacında. Bu başarıyı daha önce John Higgins, Mark Williams, Steve Davis ve Steve Hendry (iki kez) elde etmişti.

Trump’ın dün start alan Birleşik Krallık Şampiyonası’nın en büyük favorisi olduğunu söylemek, hiç de iddialı olmayacaktır. Zira 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar üç sıralama turnuvası şampiyonluğu elde etti.

Sezonun ikinci sıralama turnuvası Uluslararası Şampiyona’nın finalinde Shaun Murphy’yi finalde mağlup eden Trump, World Open finalinde ise Taylandlı Thepchaiya Un-Nooh’u yenerek şampiyon oldu. Judd, son olarak Kuzey İrlanda Açık finalinde, turnuvayı iki sezondur kazanan Ronnie O’Sullivan’ı mükemmel bir maç sonunda 9-7 ile geçerek zafere ulaştı.

Şu ana kadar bir sezonda bir oyuncu tarafından en fazla beş sıralama turnuvası kazanıldı. Stephen Hendry 1990/91, Ding Junhui 2013/14, Mark Selby 2016/17 ve Ronnie 2017/18 sezonunda beşer sıralama turnuvası galibiyeti elde etmişlerdi.

Günümüzde snooker’da bir sezonda 18 sıralama turnuvasıı yer alıyor. Bu turnuvalardan altısını geride bırakmış durumdayız. Geride kalan altı sıralama turnuvasının üçünde şampiyon olan Trump, önündeki 12 turnuvanın üçünü kazanması durumunda, snooker tarihinde bir sezonda beşten fazla sıralama turnuvası kazanan ilk oyuncu olacak.

Üçlü Taç yolunda rakipler kimler?

Judd, Birleşik Krallık Şampiyonası’nın ilk turunda yarın Faslı Amine Amiri ile karşılaşacak. 30 yaşındaki oyuncu, çeyrek finale kadar kendi standartlarında bir rakip ile karşılaşmayacak. Trump’ın çeyrek finaldeki en olası rakibi Mark Allen. Allen’ı geçmesi durumunda ise Mark Selby ve Mark Williams, onun en olası rakipleri olarak göze çarpıyorlar.

Ronnie O’Sullivan, Neil Robertson ve John Higgins gibi en üst düzey isimler, kuranın diğer tarafında yer aldıkları için Trump’ın yoluna finalden önce çıkmayacaklar.

Söz konusu isimler arasında tabii ki Ronnie, ayrıca dikkat çekiyor. Onun da gayet formda olduğu rahatlıkla söylenebilir. 43 yaşındaki Roket, bu sezon bir davet turnuvası olan Champion of Champions’ta zafere ulaşmış, Kuzey İrlanda Açık’ta ise Trump’ın finaldeki rakibi olmuştu. Ronnie, üst düzey bir mücadeleye sahne olan finalde çok iyi oynasa da Trump’ın seviyesinin bir nebze altında kalmıştı.

Birleşik Krallık Açık’ta maçlar dün başladı ve cumartesi gününe dek ilk tur maçları oynanacak. Turnuva, cumartesi gününden itibaren, ikinci tur maçlarıyla birlikte finale kadar Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak.