Son Dakika Haberleri: Amacı Sadece Dere Kenarında Gezmekti

Amacı Sadece Dere Kenarında Gezmekti

2 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde Dere Caddesi kenarında gezmek isteyen bir genç, yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye düştü.

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Aydın'ın Söke ilçesinde Dere Caddesi kenarında gezmek isteyen bir genç, yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye düştü. Yaralanan genç çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Söke Çayı kenarındaki Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bir süre önce ıslah çalışmaları kapsamında üzerinde çalışmalar yapılan ve bazı yapıları yıkılan Söke Çayı'nın kenarında vakit geçiren Y.K. isimli genç, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek Söke Çayı'na düştü. Gencin çığlıklarını duyan vatandaşlar polis, itfaiye ve 112 ekiplerini arayarak yardım istediler. Bölgeye gelen ekipler Y.K. isimli şahsı düştüğü derenin içinden kurtararak ambulans ile hastaneye sevk etti. Gencin dereye nasıl düştüğü ise merak konusu oldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:10 Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, Söke, 3. Sayfa
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