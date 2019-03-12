Amacım, Gümrüklerin Dijitalleşip Şeffaf Hale Gelmesidir"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var." dedi.



Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda konuşan Pekcan, yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmek için daha fazla katma değerli ürün ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.



Bunun için de rekabetçi oldukları alanlarda tasarım ve markaya daha fazla önem verdiklerini ifade eden Pekcan, bu konuları desteklediklerini kaydetti.



Bakan Pekcan, iç ve dış ticaret gümrüklerinde dijitalleşmeye önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkemizde yüksek teknoloji ürün ihracatı yüzde 3-4 oranında. Bakanlık olarak amacımız bunu daha yukarılara çekebilmek. Bu doğrultuda Kocaeli'den beklentimiz fazla." diye konuştu.



Bakanlık olarak kısa dönemde yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktaran Pekcan, mevcut olmadıkları pazar ve ülkelerde daha fazla yer alabilmek için yeni yol haritaları çıkardıklarını bildirdi.



"İhracatçı olunması için her türlü desteği veriyoruz"



Bakan Pekcan, bakanlıklarının güzel ihracat destekleri bulunduğunu ancak sistemin biraz karmaşık olduğunu anlatarak, bunun için basit bir sistem geliştirdiklerini söyledi.



"35 yeni ülkede ve bölgede Türk ticaret merkezleri kurmayı hedefliyoruz." diyen Pekcan, "Bu Türk ticaret merkezlerinin de daha çok sektörel, lokal ve talep odaklı olmasına özen gösteriyoruz. KOBİ'mize, esnafımıza ve sanatkarımıza da ihracatçı olmaları yönünde her türlü desteği veriyoruz. Özellikle esnaf ve sanatkarımıza yönelik pazara giriş ve markalaşma eğitimleri veriyoruz. E-ticaret ve e-ihracat eğitimleri vererek dünyada yaygınlaşmakta olan e-ticaretten Türkiye'nin daha fazla pay alması için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.



Pekcan, Türk Eximbank'ın, Türkiye ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına verdiğini belirterek, 100 dolarlık ihracatın yüzde 26'sını desteklediğini kaydetti. 2019 yılında da bu oranı yüzde 27-28'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Pekcan, 44,2 milyar dolarlık verdiği desteği de 2019 yılında 48,4 milyar dolara çıkaracaklarını kaydetti.



"Online teminat mektubunu sisteme alabildik"



Pekcan, dijitalleşme ve gümrük kapılarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Benim amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var. Değişik projelerimiz var ama bunların hepsi tek başına bakanlığımız uhdesinde değil. Sağlık, çevre, tarım ve içişleri bakanlıklarının onayından geçen uygulamalar var. İthalatta, ihracatta dolayısıyla biz diğer bakanlıklarla koordine içinde bunların online olarak sistemden takip edilmesi üzerine bir program üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda da bunu tamamlamak nasip olur. Gümrüklerden teminat mektuplarınızın iadesi konusunda zorluk çekiyordunuz. Bankaya götürseniz banka bize geri gönderiyordu, 'Bu doğru mu? Sahte mi' diye. Online teminat mektubunu, hazine ve maliye ile ortak çalışarak sisteme alabildik, Bundan böyle gümrüklerde teminat mektubunuz iade edildiği anda o bankanın sisteminden de düşecek ve siz, 3 gün için ilave 3 aylık daha komisyon ödemek zorunda kalmayacaksınız. Yerinde gümrüklemeyle ilgili çalışmalarımız sürüyor."



(Sürecek)

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