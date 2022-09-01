2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (3) - Son Dakika
Üye Girişi

2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (3)

01.09.2022 20:11
2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (3)

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİL, DAVAMI ISPATLAMAKTI'Evliliğinin ikinci ayında eşini boğazından bıçaklayarak öldüren Mustafa Aydoğdu mahkemede verdiği ifadesinde, "29 Ağustos'ta Ankara'ya gittim. Amacım aşının şeytani düzenin bir parçası olduğunu külliyedeki yetkililere söylemekti.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİL, DAVAMI ISPATLAMAKTI'

Evliliğinin ikinci ayında eşini boğazından bıçaklayarak öldüren Mustafa Aydoğdu mahkemede verdiği ifadesinde, "29 Ağustos'ta Ankara'ya gittim. Amacım aşının şeytani düzenin bir parçası olduğunu külliyedeki yetkililere söylemekti. Eşim de aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Kendisine hak ya da batıl konusunda seçim yapmasını söyledim. O da, 'Bizi Allah karşılaştırdı. Hep seninleyim' dedi. Ona 'her şeyi bırakıp dedemin bağ evine yerleşelim' dedim. Kabul etti. Olay günü minibüsle yola çıktık. Yol ayrımında indik ve yürüyerek sohbet ettik. Eşim yeşil elma aldı ve şehvetle yedi. Ona 'elmayı Allah rızası için ye' dedim. Bahçeden semizotu topladı. Yiyeceğimiz esnada bana, 'Sen külliyeye provokatörlük yapmaya mı gittin' dedi. Ne olduysa o anda oldu. Bıçakla saldırdım. Amacım öldürmek değil davamı ispatlamaktı" dediği öğrenildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, -


YORUMLAR
500
Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Mustafa Aydoğdu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:58 Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 20:11:58. #1.11#
SON DAKİKA: 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement