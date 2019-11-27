Amacım ustaların şarkılarını Avrupa'da duyurmak

Polonya, Belçika, Almanya ve Rusya'da sahneye çıkan Özaslan, repertuvarında kendi eserlerinin yanı sıra Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu gibi usta isimlerin de eserlerine yer verdiğini söyledi: "Amacım usta isimlerin şarkılarını da Avrupa'da duyurmak. Beni ünlü piyanist Chopin'e benzetiyorlar, bu da beni mutlu ediyor. Yakında yeni çalışmamı ilk kez Türk müzikseverlerin beğenisine sunacağım. Bakalım onlar beni kime benzetecekler."