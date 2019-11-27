Son Dakika Haberleri: Amacım ustaların şarkılarını Avrupa'da duyurmak
Son Dakika Magazin Amacım ustaların şarkılarını Avrupa'da duyurmak - Son Dakika Magazin

Amacım ustaların şarkılarını Avrupa'da duyurmak

6 saat önce

Polonya, Belçika, Almanya ve Rusya'da sahneye çıkan Özaslan, repertuvarında kendi eserlerinin yanı sıra Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu gibi usta isimlerin de eserlerine yer verdiğini söyledi: "Amacım usta isimlerin şarkılarını da Avrupa'da duyurmak.

Amacım ustaların şarkılarını Avrupa'da duyurmak, System.String[]

Polonya, Belçika, Almanya ve Rusya'da sahneye çıkan Özaslan, repertuvarında kendi eserlerinin yanı sıra Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu gibi usta isimlerin de eserlerine yer verdiğini söyledi: "Amacım usta isimlerin şarkılarını da Avrupa'da duyurmak. Beni ünlü piyanist Chopin'e benzetiyorlar, bu da beni mutlu ediyor. Yakında yeni çalışmamı ilk kez Türk müzikseverlerin beğenisine sunacağım. Bakalım onlar beni kime benzetecekler."

Belçika, Polonya, Avrupa, Rusya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:33 
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