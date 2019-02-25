Amacımız 150 Bin Öğrenciye Judo Eğitimi Verebilmek"

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Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Bizim asıl amacımız 81 ilde yaklaşık 150 bin öğrenciye judo eğitimi verebilmek. Bunun da alt yapısını oluşturuyoruz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.
Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda judo branşını yaymak için çeşitli projeler yürütüklerini belirterek, "Bu projemizi hayata geçirerek okullara girmeye başladık. Belki ilerleyen zamanlarda da ders olarak bu projelerimiz işlenebilecek." diye konuştu.
Okullarda ilk protokolü Ordu
'da il milli eğitim müdürlüğü ile geçen ay imzaladıkları bilgisini veren Huysuz, "Ordu'da okul öncesi üç tane okulumuzda şu anda judo dersi var. Çocuklarımız antrenörlerimiz aracılığıyla judo dersini almaya başladı. Şu anda gayet iyi bir şekilde de gidiyor. Gayemiz eğitimle sporu kaynaştırıp sağlıklı nesiller yetiştirmek. Bu projemizin temelinde de bu yatıyor. Eğitim ile spor iç içe." şeklinde konuştu.
Huysuz, Ordu'da başlattıkları "Erken yaşta judo" projesini bir süre sonra Türkiye geneline ilkokullara yaymaya başlayacaklarını da dile getirerek, bu konuda hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.
İlkokullarda uygulayacakları projenin ilk etapta 20 ilde 20 okulu kapsayacağı ve bu okullarda 25 bin öğrencinin bundan yararlanacağı bilgisini veren Huysuz, şöyle konuştu:
"Bunun da kaynağını Dünya Judo Federasyonundan aldık. Ama biz 81 ilde 81 okulda projemizi yayıp birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflara judo derslerini vereceğiz. Bu okullarımızda haftalık, aylık ve yıllık planlarımızı yapıp çocuklarımızı ileriye dönük hem spor kültürümüzü vermek hem de iyi olanları milli takımlarımıza yetiştirmek istiyoruz. Bizim asıl amacımız 81 ilde yaklaşık 150 bin öğrenciye judo eğitimi verebilmek. Bunun da alt yapısını oluşturuyoruz. İnşallah başarılı olacağız."
Okullarda judo derslerinin verilmeye başlamasının ardından bundan öğrencilerin çok mutlu olacaklarını aktaran Huysuz, "Bunun örneğini Ordu'da gördük. Judo dersi alan minik öğrenciler bir sonraki dersi sabırsızlıkla bekliyor." dedi.
Huysuz, bu projenin Türk spor kültürünün yayılması için en büyük projelerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.