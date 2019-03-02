Amacımız Daha İyi Hizmet Etmek"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk
, amaçlarının halka daha iyi hizmet etmek olduğunu söyledi.
Öztürk, İl Genel Meclisi binasında düzenlenen AK Parti İl Genel Meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Giresun'da bulunan tüm belediye ve İl Genel Meclis üyeliklerine talip olduklarını belirtti.
Seçim çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Öztürk, "Şehrimize en kaliteli, en üst düzeyde hizmeti vereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. İlçelerimizi dolaşıyoruz." dedi.
Öztürk, Giresun halkının tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağına inandığını dile getirerek, "Bu seçim biraz farklı. Çünkü yeni sisteme uygun ittifaklarla giriliyor. Biz de Giresun merkez ilçede Cumhur İttifakı'nı yaptık. Halkımız, milletimiz yine AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na teveccüh edecek. Bizim amacımız daha iyi hizmet etmek ve bunda da iddialıyız." diye konuştu.
Yerel seçimde Giresun Belediyesini kazanacaklarını aktaran Öztürk, "Kalan 27 günlük süreçte, tek tek gidip projelerimizi anlatacağız, arkadaşlarımızı tanıtacağız. Bu sefer daha güçlüyüz, daha ümitliyiz. 17 yıllık bir geçmişin tecrübesiyle geliyoruz ve neticenin de güzel olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.