Son Dakika Haberleri: Amacımız Evlatlarımızı Mutlu ve Başarılı Bireyler Olarak Yetiştirmek"

Amacımız Evlatlarımızı Mutlu ve Başarılı Bireyler Olarak Yetiştirmek"

1 saat önce

"Amacımız evlatlarımızı mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek"İSTANBUL - Ümraniye Rehberlik Araştırma Merkezi'nin Beykent Üniversitesi ile iş birliğinde düzenlediği 5'nci PDR Günleri, Anadolu Yakasının 13 ilçesinden 600 rehber öğretmenin katılımı ile Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam...

"Amacımız evlatlarımızı mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek"

İSTANBUL - Ümraniye Rehberlik Araştırma Merkezi'nin Beykent Üniversitesi ile iş birliğinde düzenlediği 5'nci PDR Günleri, Anadolu Yakasının 13 ilçesinden 600 rehber öğretmenin katılımı ile Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.
'İletişim, Etkileşim ve Duygular' teması ile gerçekleşen 5'nci PDR Günleri'nin açılış konuşmasını Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen gerçekleştirdi. Seminerde Prof. Dr. Doğan Cücenoğlu, Sosyolog Yazar Polat Doğru 'Eğitim ve Yaşamda İlişkiler', Klinik Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu 'Akılcı Duygu Yönetimi' ve Prof. Dr. Mehmet Sungur ise 'Aşk, Evlilik ve Sadakatsizlik' semineri ile rehber öğretmenleri ile bir araya geldiler.
"Hepimizin amacı öğrencilerimizi mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek"
'Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin 5'ncisini düzenlediği etkinliği desteklediklerini söyleyen Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, "Beykent Üniversitesi olarak, Rehberlik Araştırma Merkezi'ne destek oluyoruz. 600 tane rehberlik danışmanı ile beraber düzenlediğimiz bir etkinlik. Seminerler ve atölye çalışmaları oluyor. Burada hepimizin amacı, evlatlarımızı ve öğrencilerimizi mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek. Bu anlamda rehberlik öğretmenlerimizin ve psikolojik danışmanlarımızın çok büyük sorumlulukları var. Bunun yanı sıra çokta katkıları bulunuyor. Onları burada eğitmek, seminerlerde karşılıklı diyalog halinde olmak ve gelişimlerini sağlamak adına yaptığımız bir etkinlik" dedi. Üniversitelerin en büyük girdilerinin liseden mezun olan öğrenciler olduğunu dile getiren Aydınoğlu, "Girdilerimizi en iyi şekilde eğitmemiz lazım ki onları topluma kazandıralım. Bu anlamda üniversite olarak ilkokuldan başlayan eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu etkinliğin dışında bütün ilkokul ve liseleri de ziyaret ederek, orada ki öğrenciler ile sohbet ederek onların istekleri, üniversitede ne okumak istedikleri hangi mesleği seçmek istedikleri ile ilgili görüşüyoruz ve okulumuzda ağırlıyoruz. Öğrencilerimize, evlatlarımıza vizyon sahibi olmaları için destek veriyoruz" diyerek cümlelerini sonlandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

Ümraniye, Beykent Üniversitesi, Genel
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