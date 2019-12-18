Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun (GKL) Başkanı Neşecan Çekici "Amacımız gayrimenkul sektöründe kadın istihdamını artırmak ve yönetim kademesine yükseltmek" dedi.

GKL öncülüğünde, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik yapılan 'Maskülen Sektörde Kadın Olmak" araştırmasının sonuçlarının açıklandığı toplantıda düzenlenen panelde 'Gayrimenkul'de Kadının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği' konuşuldu.

Araştırma; ULI Türkiye (Urban Land Institute) çatısı altında ve WLI (ULI'ın uluslararası kadın liderler inisiyatifi) Türkiye kolu olarak kurulan,sektörün önemli STK'larını kadın başlığı altında bir araya getiren ve sektörünlider kadın çalışanlarından oluşan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına ERA Research & Consultancy veXSights Araştırma & Danışmanlık tarafından toplam dört aşamalı bir araştırma serisi olarak tamamlandı.

GKL Araştırma ve Bilgi Yönetimi Proje Grubu adına Elvan Oktar ve Buket Hayretçi tarafından sunumu yapılan araştırmaya göre; gayrimenkul sektöründe çalışanların yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor ve sektördeki kadınların yüzde 56'sı evli ve çalışan kadınların yüzde 74'ü bir çocuk annesi.

Kadınların yüzde 84'ü lisans veya lisansüstü eğitime sahip. Araştırmanın alan bazındaki sonuçlarına göre, kadınların yüzde 22'si satış ve pazarlama departmanında çalışırken; proje geliştirme ve uygulama departmanlarında çalışanların oranı ise yüzde 29 olarak tespit edildi. Üst yönetimde çalışan kadın oranı yüzde 15 olurken, ankete katılan kadınların yüzde 53'ü altı yıldan uzun süredir gayrimenkul sektöründe görev yaptıklarını belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GKL Başkanı Neşecan Çekici, "Amacımız gayrimenkul sektöründe kadın istihdamını ve etkinliğini artırmak, kadınları yönetimkademesine yükseltmek" dedi ve ekledi:

"Bunun için somut çözüm önerileri getirmek amacındayız. Bu bizim en önemli motivasyonumuz. Bunun için de bu platformun farkındalığına ihtiyacımız var.

"Kadın-erkek dengesini iş hayatında yakalamak istiyoruz. Daha doğrusu şu anki dengesizliği ortadan kaldırmak için buradayız.

"İş hayatında denge ve cinsiyet çeşitliliği olduğu zaman şirketin karlılığı artıyor, hisse senetleri değer kazanıyor, yatırımcı güveni, müşteri ve çalışan memnuniyeti artıyor, firma imajı yükseliyor.

Yetenek yönetimi üzerinden eşit fırsatlar sunulmadığı takdirde şirketler sarsılıyor. Denge ve birliktelik ile bu platformun bir farkındalık yaratmasını amaçlıyoruz.Sektörümüzde ekonomik katma değer yaratmak için güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kadınların erkek gibi çalışmaya devam ettikçe, kadın olmakta zorlanacaklarını söyleyen. XSIGHTS Araştıma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Penn, "Kadınlar aslında kendi aralarında daha çok rekabetçi oluyor. Oysa bu rekabeti erkekle yapsa kazanacak. Genel olarak kadının, kadından bir alıp-veremediği gerçeği var" dedi.

Kariyer mi, çocuk mu sorusunun da yanlış olduğunu belirten Penn, "Sormamalıyız, sordurmamalıyız. Bu sektörde kadınlar çocuk doğurabilir diye göz ardı edilmişler. Benim 3 çocuğum var. Belki kendi işim olduğu için şanslıyım ama dengede olmak önemli. Belki bir beyaz yakalıdan daha çok çalıştım. Çocuklarım uyuduktan sonra da işlerimi yaptım. Bunun içinde kadına yardım eden bir eş, aile ve ekip gerekiyor. Müthiş bir denge uyumu bu. Ancak o dengede durabilmek için değişmek gerekiyor. Egonun esnemesi lazım. Kendimizi, değiştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Kadın olmaktan vazgeçilmemeli. Diğer kadınlara da toleranslı ve yumuşak olmalı. Yani dayanışma gerekiyor" diye konuştu. (Fotoğraflı)