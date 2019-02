Amacımız Konak'ı Markalaştırmak"

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, amaçlarının Konak'ı tarihi, turizmi, ekonomisi ve sanatıyla markalaştırmak olduğunu belirtti.

Eroğlu, Konak'ta bir otelde düzenlenen toplantıda ilçeye dair projelerini anlattı. Konak'ın İzmir'e kan pompaladığını, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Eroğlu, projelerini sadece merkeze değil 112 mahalleye eşit şekilde yaydıklarını bildirdi.



Konak'ın en büyük sorunlarından birinin ulaşım ve otopark olduğunu vurgulayan Eroğlu, ilçenin her gün 1,5 milyon kişiyi ağırladığını, köprülü kavşaklar ve bağlantı yolları yaparak sıkışık trafiği rahatlatmayı, okul ve cami altlarına otoparklar yaparak kent merkezine nefes aldırmayı öngördüklerini söyledi.



"İzmir Bahçeleri" projesi ile kişi başına düşen yeşil alanı 5 yıl içinde 10 katına çıkaracaklarını ifade eden Eroğlu, bölgede çocuklar için oyun alanları, bisiklet yolları, engelliler için alanlar ve hayvan barınakları inşa edeceklerini belirtti.



Projeleriyle Çınartepe bölgesini çekim yeri haline getirmek istediklerini söyleyen Eroğlu, "Burası dünyanın en güzel körfezini görebileceğiniz yerlerden bir tanesi ama şu an bu mümkün değil. Çınartepe bölgesi rekreasyon alanı şu an atıl bir vaziyette duruyor. Bizim yapacağımız seyir terasları, çocuk oyun alanları, spor alanları, bisiklet yolları ile Konak'ı canlandırmak. Konak'ı tarihi, turizmi, ekonomisi ve sanatıyla markalaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konak'ın her yağmur mevsiminde suyla dolduğunu hatırlatan Eroğlu, kanalizasyon ve arıtma projeleriyle bu problemi çözeceklerini dile getirdi.



Eroğlu, ilçenin ekonomi ve istihdamına destek olmak amacıyla Damlacık Tasarım Merkezini açacaklarını, Kemeraltı'nı yeniden ticaretin kalbi haline getireceklerini söyledi.



Eroğlu, şöyle konuştu:



"Kemeraltı'nda gördüğüm sadece karmaşa. Gaziantep'e Bakırcılar Çarşısını görmek için giden bir sürü insan var. Neden Kemeraltı böyle olmasın. Kadın eğitim, istihdam iş merkezleri kurarak el sanatları, halı dokuma gibi etkinliklerle kadınları sosyal alanlara çekeceğiz. Meslek edindirme kurslarıyla yetiştirdiğimiz elemanları 40 bin ruhsatlı iş sahibi ile buluşturacağız. 5 yılda 20 bin kişiyi istihdam edeceğiz."

