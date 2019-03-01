Amacımız Olimpiyat Madalyası Kazandıracak Takımla Tokyo'ya Gitmek"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na madalya kazandıracak bir takımla katılmayı hedeflediklerini söyledi.

MUHAMMET NUSRET ALTUN - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na madalya kazandıracak bir takımla katılmayı hedeflediklerini söyledi.



Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2013 yılında başlattığı proje çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Ergin, "Amacımız, 2020 Olimpiyatları'nda Türk okçuluğunun çok özlediği olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek." diye konuştu.



Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara giden bir yol olduğuna dikkati çeken Ergin, "Bu yıl bizim için çok önemli. 2019 yılında olimpiyat oyunlarına katılabilmek için açık hava Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesi vereceğiz. Amacımız Dünya Şampiyonası'nda da en iyi madalyaları alarak Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandıracak ölçüde bir takımla Tokyo'ya gitmek." değerlendirmesinde bulundu.



"Yaşları genç olmasına rağmen çok başarılı sporcularımız var"



Okçuluk alanında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz gibi genç fakat kariyerleri başarılarla dolu sporcular bulunduğunu vurgulayan Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaşları genç olmasına rağmen çok başarılı sporcularımız var. Dünya sıralamasında yerleri de oldukça iyi. Yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyorlar. Mete Gazoz son yıllarda yükselen bir değerimiz. Dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükseldi. Kategorisinde 2018 yılında dünyanın en iyi sporcusu seçildi. Yasemin Ecem Anagöz de bayanlar kategorisinde 2018 yılında yılın en iyi sporcusu seçildi. Çok iyi bir sporcumuz, yükselen bir değerimiz. 2018 yılında Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 18 yıl önce Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başarmıştı. Yasemin, bizi 18 yıl önceye geri getirdi aslında. Onunla birlikte birçok başarılı sporcumuz var ve hepsi bizim geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor."



"Yalnızca sporcu sayısı değil kalite de artıyor"



Göktuğ Ergin, gençlerin okçuluk sporuna karşı son yıllarda artan ilgisini değerlendirerek, bu durumun kendilerini oldukça memnun ettiğini söyledi.



"Önemli olan sporumuzun yaygınlaşması, sporumuzun daha fazla kişiye ulaşmasıdır." diyen Ergin, niceliğin yanında niteliğe de yatırım yaptıklarının altını çizdi.



Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda sayı çok yukarılara çıkmış durumda. Federasyonumuz, yönetimiz kurulumuz ve başkanımızın önderliğinde yukarılara çıkan sayının kalitesini de artırmaya çalışıyoruz. Bunun için federasyonumuz son iki yıldır eğitim faaliyetlerine çok önem vermeye başladı. Hakem, antrenör eğitimi ve yarışmaların kalitesinin artırılması gibi faaliyetlerimiz var. Bunları gerçekleştirdiğimizde hem fazla sayıda sporcusu hem de kaliteli sporcuları olan bir ülke olacağız umarım."

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