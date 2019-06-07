"Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Trafikte can kayıplarımız, ölümlü kaza sayı oranımız çok yüksekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Trafikte can kayıplarımız, ölümlü kaza sayı oranımız çok yüksekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar, Sayın Bakanımızın aldığı tedbirlerle ve trafik uygulamalarıyla bu oranı ciddi seviyede azalttık. Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek." dedi.

İnce, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret etti. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Muhterem İnce, sürücülerle sohbet edip İçişleri Bakanlığının yaptığı uygulamaları anlattı.

Bakan Yardımcısı İnce, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, şapka, tişört ve bayram şekeri hediye etti.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik tedbirlerini en üst düzeye çıkardıklarını söyledi.

Çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğine işaret eden İnce, şu değerlendirmede bulundu:

"Trafikte can kayıplarımız, ölümlü kaza sayı oranımız çok yüksekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar, Sayın Bakanımızın aldığı tedbirlerle ve trafik uygulamalarıyla bu oranı ciddi seviyede azalttık. Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek. Bu bayramda da yurt çapında bu tedbirleri en üst noktalarda uygulamaya çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak tüm üst düzey yöneticiler ülkemizin çeşitli noktalarına dağılmış durumdayız. Trafik tedbirlerimizi yerinde denetlemeye çalışıyoruz. Kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz, vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Amacımız sıfır kazayla trafikteki can kayıplarını sıfıra indirmek. Bu anlamda çok sayıda proje yaptık. Çok hızlı sonuç almaya başladık. Hem 2019'un ilk 5 ayında, hem de bayram tatilinin ilk 5 gününde rakamlar bize almış olduğumuz bu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor."

"Otobüs denetimleri devam ediyor"

İnce, otobüs denetimlerine önem verdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki otobüsleri sürekli olarak yaptığımız denetimlerle kontrol altında tutuyoruz. 66 müfettişimiz şu anda sahada. Bayram boyunca da denetimlerini sürdürüyorlar. Toplamda 185 bin personelimizle sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 101 bin trafik ekibimiz de görevde. 9 günlük bayram tatilini bize bir gün önce ve bir gün sonra olarak 11 günlük bir çalışma programı olarak planladık. Bu planı da uyguluyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada elde ettiğimiz rakamlar geçen yıla ve önceki yıla göre yüzde 50 azaldığını gördük. Ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 azaldığını gördük. Burada asıl amacımız bizim rakamı sıfıra indirmek."

Geçen yıl başlattıkları kırmızı düdük kampanyasında çocukların büyük rol oynadığını vurgulayan İnce, "Çocuklarımız bu bayramda da buna ek olarak sürücülere, anne ve babalarına karne vererek bir çalışmaya daha katkıda bulunuyor. Çocuklarımızın verdiği bu karneleri sosyal medyada paylaşmaları ile çok sayıda beğeni alırlarsa ilk 100 çocuğumuza bisiklet edeceğiz. Böyle de bir kampanyamız var. İnşallah bu çalışmaları basının da desteğiyle güzel sonuçlar almayı istiyoruz." diye konuştu.

Uygulamaya Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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