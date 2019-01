Amacımız Tam Bağımsız Türk Savunma Sanayini Oluşturmaktır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunmada yerlileşme alanındaki tüm çabalarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi. Amacımız uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmaktır." dedi.



Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Bakan Varank, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.



Daha sonra Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Bakan Varank, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Çakacak ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıda partililerle bir araya geldi.



Gökbey'e güç verecek motor test edildi



Bakan Varank, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ/TEI tarafından geliştirilen Gökbey Genel Maksat Helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştirdi.



Daha sonra TEI tarafından geliştirilen ve Yerli Kara Şahin Helikopterinde kullanılacak T700 Helikopter Motoru Test Bremzesi Açılış Törenine katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, söz konusu test bremzesinin, "Yerli Kara Şahin Helikopterleri"nde kullanılacak turboşaft motorlarının test edilmesine imkan tanıyacağını kaydetti.



TEI'nin söz konusu bremzeyle Türkiye'de ilk defa T700 motorlarının üretim testlerinin yapılabileceğini anlatan Varank, şöyle konuştu:



"Az önce testini gerçekleştirdiğimiz ilk milli helikopter motorumuz TS1400 ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini koyduğu Gökbey'e güç verecek. Tamamı TEI mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen TS1400 turboşaft motoru, dışa bağımlılıktan kurtulmamız için atılan çok önemli bir adımdır. Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesinde ve finansal desteğiyle yürütülmekte olan TS1400 Motor Geliştirme Projesi ile ülkemize sadece ilk yerli helikopter motorunu kazandırmakla kalmayacağız. Bu süreçte, tasarım, üretim, test ve malzeme veri tabanı altyapılarını da ülkemize kazandırmış olacağız. Bugün, yerinde gözlemlediğim TEI'nin dünya standartlarındaki imalat ve tasarım yetkinlikleri sayesinde hepimizin gurur duyacağı motorumuz ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu motorun turbojet ve turboprop versiyonları şu an geliştirilmekte olan milli kabiliyetlerimiz açısından önemli farklı platformlara güç verecek."



"Savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 65'ler düzeyinde"



Bakan Varank, TEI'nin 34 yılda geldiği noktanın, hem ekonomiye sunduğu katma değer hem de stratejik öncelikleri karşılaması açısından göz kamaştırıcı ve örnek nitelikte olduğunu vurguladı.



Dünyadaki her iki uçaktan en az birinin, TEI parçalarıyla uçtuğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin daha çok TEI'ye ihtiyacı var. Biz de buradan hareketle 'milli teknoloji, güçlü sanayi' diyerek yola çıktık. Sanayimizin tüm alt sektörlerinde, tıpkı savunma ve havacılıkta başardığımız gibi ülkemizin teknoloji yeteneğini yükselterek, yerlileşmeyi daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 65'ler düzeyinde. 16 senede, savunma sektöründe 700 yerli patent başvurusu yapıldı. Bunun yüzde 63'ü sadece son 5 yılda gerçekleşti. Savunmada yerlileşme alanındaki tüm çabalarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi. Amacımız uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmaktır. Stratejiden, özgün tasarıma, altyapı kurulumundan, teknoloji geliştirmeye, nihai üründen ticarileşmeye kadar her aşamada bize teknolojik üstünlük kazandıracak projeler için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."



Bakan Varank, Ar-Ge, yatırım ve üretim sürecinde sundukları desteklerin TEI'nin gücüne güç katarak, yüksek katma değerli üretim için ciddi bir kaldıraç etkisi oluşturduğunun altını çizdi.



"Türkiye'yi her alanda bağımsız kılacak adımları atmaya devam edeceğiz"



TEI'nin Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri olduğuna değinen Varank, şunları söyledi:



"Burası Türkiye'de yapılamaz denilenlerin yapıldığı, hayal olarak görülen adımların gerçeğe dönüştüğü bir yer. Tabii bu arada savunma sanayinde attığımız tarihi adımları görmezden gelenler, küçümseyenler oldu. 'Daha motor yapamıyorsunuz' ile başlayan 'ama şöyle ama böyle' diye devam eden alaycı ifadeleri çok işittik. Bunlara aldırış etmedik. Bu alanda ilerlemenin adım adım gerçekleşeceği bilinciyle sabırla hareket ettik. İşte bugün artık, Türkiye kendi turboşaft motorunu, turbo dizel İHA motorunu, turbojet seyir füzesini yapabilen bir konuma geldi. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatan, milliliğe savaş açan zihniyetin bu gelişimi, bu tarihi adımları alkışlamasını elbette ki beklemiyoruz. Biz milletimizin desteğiyle Türkiye'yi her alanda bağımsız kılacak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz."



Bakan Varank, yeni fikirler üreten, uygulanabilir projeler geliştiren veya ticarileştiren tüm firmaların yanında olduklarını dile getirerek, savunma, uzay ve havacılık teknolojilerinin Ar-Ge öncülüğünde büyüme adına çok önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.



Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan Uzay Ajansını kurduklarını anımsatan Varank, şunları ifade etti:



"Ajansla birlikte uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi ve entegrasyonu tek elden planlanacak. Bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan teknolojiler, sanayimizin tüm kollarına nüfuz ederek önemli yetkinlik ve kabiliyetlerin oluşmasını sağlayacak. Böylelikle uzay ve havacılık teknolojilerinde dışa bağımlı olmayan bir sanayinin gelişmesine zemin hazırlanacak ve ülkemizin milli çıkarları uzayda da gözetilecek. Yeni büyüme hikayemizi, yüksek katma değerli üretimle yazacak ve bu sayede küresel ekonomide daha üst basamaklara tırmanacağız."



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEI gibi Türkiye'nin yüz akı kurumuna ev sahipliği yapan Eskişehir'in gelişimini çok önemsediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Eskişehir'e son 17 senede 21 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını kaydetti.



Konuşmanın ardından Bakan Varank, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ile diğer ilgililer, TEI T700 Helikopter Motoru Test Bremzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

