"Amacımız taraftarı engellemek değil"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sporda S¸iddet ve Du¨zensizligˆin O¨nlenmesine Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sporda S¸iddet ve Du¨zensizligˆin O¨nlenmesine Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir. Aksine taraftarımızın güvenliğini sağlayarak olabilecek her türlü şiddetin ve sporun birleştirici yönüne gölge düşürecek eylemlerin önüne geçmek, taraftarımızın huzurunu sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Özalan, yaptığı yazılı açıklamada, sporun geniş kitleleri etkileyen, barışın, sevginin, sağlıklı yaşamın oluşmasındaki önemli faktörlerden ve tüm dünyada evrensel bir dil olduğunu kaydetti.

Sporun, zaman zaman da olsa şiddet olayları ile gündeme geldiğini hatırlatan Özalan, kendisinin de sporun içinden gelen birisi olduğuna dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Sporun sorunlarını en iyi bilen kişilerden olarak şunu söyleyebilirim ki bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir. Aksine taraftarımızın güvenliğini sağlayarak olabilecek her türlü şiddetin ve sporun birleştirici yönüne gölge düşürecek eylemlerin önüne geçmek, taraftarımızın huzurunu sağlamaktır. Spor müsabakaları öncesinde, sırasında ve sonrasında ortaya çıkan şiddet olaylarının önlenebilmesi ve sadece saha içinde değil taraftarların maça geliş, gidiş güzergahlarında da oluşan şiddeti kapsayan bir düzenleme olacaktır."

Müsabaka sırasında olan kavgaların sadece saha içiyle sınırlı kalmadığını, saha dışında da devam edebildiğini, bunun da sporun ruhuna yakışmayan hareketler olduğunu vurgulayan Özalan, "Tek isteğimiz bunların yaşanmamasıdır. Biliyorsunuz yakın zaman öncesinde Bayrampaşa'da Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada 17 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. İşte bu ve benzeri olaylar bu kanun düzenlemesinin gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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