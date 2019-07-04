Son Dakika Haberleri: "Amacımız taraftarı engellemek değil"
Son Dakika Güncel Haber

"Amacımız taraftarı engellemek değil"

41 dakika önce

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sporda S¸iddet ve Du¨zensizligˆin O¨nlenmesine Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sporda S¸iddet ve Du¨zensizligˆin O¨nlenmesine Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir. Aksine taraftarımızın güvenliğini sağlayarak olabilecek her türlü şiddetin ve sporun birleştirici yönüne gölge düşürecek eylemlerin önüne geçmek, taraftarımızın huzurunu sağlamaktır." ifadesini kullandı.
Özalan, yaptığı yazılı açıklamada, sporun geniş kitleleri etkileyen, barışın, sevginin, sağlıklı yaşamın oluşmasındaki önemli faktörlerden ve tüm dünyada evrensel bir dil olduğunu kaydetti.
Sporun, zaman zaman da olsa şiddet olayları ile gündeme geldiğini hatırlatan Özalan, kendisinin de sporun içinden gelen birisi olduğuna dikkati çekerek şunları ifade etti:
"Sporun sorunlarını en iyi bilen kişilerden olarak şunu söyleyebilirim ki bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir. Aksine taraftarımızın güvenliğini sağlayarak olabilecek her türlü şiddetin ve sporun birleştirici yönüne gölge düşürecek eylemlerin önüne geçmek, taraftarımızın huzurunu sağlamaktır. Spor müsabakaları öncesinde, sırasında ve sonrasında ortaya çıkan şiddet olaylarının önlenebilmesi ve sadece saha içinde değil taraftarların maça geliş, gidiş güzergahlarında da oluşan şiddeti kapsayan bir düzenleme olacaktır."
Müsabaka sırasında olan kavgaların sadece saha içiyle sınırlı kalmadığını, saha dışında da devam edebildiğini, bunun da sporun ruhuna yakışmayan hareketler olduğunu vurgulayan Özalan, "Tek isteğimiz bunların yaşanmamasıdır. Biliyorsunuz yakın zaman öncesinde Bayrampaşa'da Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada 17 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. İşte bu ve benzeri olaylar bu kanun düzenlemesinin gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:58 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Amacımız taraftarı engellemek değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]