'Amacımız Türk maden suyunun tüm dünya tarafından kullanılması' - Son Dakika

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, büyüme ve gelişme hedeflerinin 2022 yılı içinde geçerli olacağını söyleyerek, "Hali hazırda 30 ülkeye maden suyu ihraç ediyoruz. Türk maden suyunun tüm dünya tarafından kullanılmasına aracı olmak en büyük amacımızdır. Gelen önerilere göre ürünlerimizde inovasyon yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin maden suyu markası Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, 2021 yılı maden suyu sektörünü değerlendirdi. Ercan, yeni yılda da Beypazarı Maden Suyu olarak öncelikli hedeflerinin maden suyunun faydalarını ve insan sağlığı için önemini anlatmaya, toplumu bu konuda bilinçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Maden suyu tüketim alışkanlığının Türkiye'de de her geçen gün arttığını ifade eden Ercan, " Almanya'da bir kişi yılda 85 litre, İspanya'da 77 litre, Belçika'da 90 litre maden suyu tüketirken ülkemizde 15 litre civarında maden suyu tüketilmektedir. Türkiye'de maden suyu tüketim miktarı diğer ülkelere göre az gibi gözükse de bu oran son 10 yılda 2 kat yükseldi. Maden suyunun sağlığa faydalarının keşfedilmesi ve toplumsal bilincin artmasıyla bu rakamlar çok daha yüksek seviyeye çıkacaktır" diye konuştu.

'MADEN SUYUNU ÜRETMİYOR, ŞİŞELİYORUZ'

Ercan, her yıl koydukları büyüme ve gelişme hedeflerinin 2022 yılı içinde geçerli olacağını belirterek, "Maden suyu sektörü her sene büyümektedir. Sağlığımızın değerini daha iyi anladığımız bu pandemi sürecinde, içinde birçok minerali barındıran ve sağlıklı bir içecek olan maden suyunun hayatımızın olmazsa olmaz bir ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Bundan sonra da sağlıklı ürünlere yöneliş hep olacaktır. Sade maden suyumuzu tüm doğallığını koruyarak şişeliyor, meyve aromalı maden sularımızı ise yüzde 100 doğal maden suyu, doğal aroma ve pancar şekeri kullanarak üretiyoruz" dedi.

'HAM MADDE TEDARİĞİNDE ZORLANDIK'

2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi sürecinin etkisi altında geçtiğini kaydeden Ercan, şunları söyledi:

"Birçok sektörün olumsuz etkilendiği bu dönemde, tedarik etmek zorunda olduğumuz başta cam şişe gibi malzemelerdeki eksiklikler nedeni ile hedeflediğimiz üretim miktarının altında kaldığımızı söyleyebilirim. Döviz kurundaki hareketlilik ve enflasyondan kaynaklı hammaddelerimiz maliyetlerinin sürekli artması üretici olarak bizi de zorladı. Ancak yatırımlarımız yine de devam etti ve 2021 yılında yeni maden suyu şişeleme üretim hattımızın kurulumunu yaptık, faaliyete geçirdik. Şu an saatte 300 bin şişe üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük maden suyu üreticisi konumundayız. Fabrikamız dünya ölçeğinde maden suyu şişelemesi konusundaki en teknolojik tesislerin başında geliyor. 64 yıldır aynı kaynaktan el değmeden ve her daim doğallığını koruyarak şişelediğimiz maden suyumuzun daha çok tüketiciyle buluşturmak bu yıl da temel hedefimizdir."

'İNOVASYON YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

2022 yılında da ihracata ağırlık vereceklerini dile getiren Ercan, "Hali hazırda 30 ülkeye maden suyu ihraç ediyoruz. Daha çok ülkede daha fazla pazar payı alarak Türk maden suyunun tüm dünya tarafından kullanılmasına aracı olmak en büyük amacımızdır. Tüketicimizden gelen önerilere göre ürünlerimizde inovasyon yapmaya devam edeceğiz. Firmamız her yıl büyümeye devam ediyor. Her yıl için hem kapasite hem de satış anlamında artış yapmayı planlıyoruz. Ekonomik büyümede, teknolojideki değişimle paralel bir gelişim gösteriyor. Dolayısıyla yarının güçlü ekonomileri arasında yer almanın tek yolu, buradan geçiyor. Bu yüzden teknoloji yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.