Amaçları Türkiye'nin İstikrarını Bozmak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Bunların derdi Türkiye'nin istikrarını bozmak, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak ve 1 Nisan'dan başlayarak Türkiye'nin istikrarına saldırmak.

Çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl'den kara yoluyla Muş'a geçen Yılmaz, kentteki bir kafede partisince düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimin sadece bir yerel seçim olarak görülemeyeceğini belirterek, 5-6 yıldır yaşananları herkesin iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.



Gezi olaylarından çukur hadiselerine, 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a nelerin yaşandığını vatandaşların çok iyi bildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Çok şükür, Muş merkez çukur siyaseti ile tanışmadı. O dönem Sur'u, Mardin'i, Hakkari'yi, Şırnak'ı, birçok bölgeyi dolaştım, nasıl acılar yaşandığını bizzat gördüm. Huzurumuza sahip çıkalım. Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Kamu yatırımlarını yapıyoruz ama yetmez. Özel yatırımların da daha çok gelmesi gerekiyor. Özel yatırım huzur ve güven ortamı varsa gelir. Bu bölgenin huzurunu kim bozduysa insanlarımızın işsiz kalmasına da sebep olanlar onlardır. Huzurun olmadığı yerde istihdam, iş ve güç olur mu? Önümüzdeki dönem huzur ve güven ortamı içinde daha fazla özel ve kamu yatırımıyla daha çok aş, iş ve istihdam göreceğiz."



Yılmaz, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de siyasetin farklı bir kulvara girdiğini kaydederek, birbirine benzemeyen 4 partinin bir araya gelerek karşılarına çıktığını söyledi.



Millet İttifakı'nı eleştiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunların ne ortaklıkları var? CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti. Bunlar bir araya gelmediler mi? Bir de saklamaya ve gizlemeye çalışıyorlar. Milletin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Millet onlardan daha akıllı ve kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor. Bunları kim araya getiriyor, bunlar nasıl bir araya geldi, bunların amacı nedir? Bunlar bir araya gelip Türkiye'yi idare edebilirler mi, böyle bir potansiyel görüyor musunuz? Bunların idare etmek, yönetmek gibi bir dertleri yok. Bunların derdi Türkiye'nin istikrarını bozmak, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak ve 1 Nisan'dan başlayarak Türkiye'nin istikrarına saldırmak. Birtakım çevreler bu partileri adeta birbirine yapıştırarak karışımıza çıkardı. Bunu çok net şekilde görmemiz lazım."



Demokrasi, ekonomi, sosyal ve dış politikalarda yeni atılımlarla ülkeyi güçlendirmeye devam edeceklerini aktaran Yılmaz, bunun için güçlü ve istikrarı korumak zorunda olduklarını vurguladı.



Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu belirterek, "Ona vereceğimiz güç ve destek ülkemizin gücüdür, birliğidir. Bu gücü devam ettirdiğimiz sürece içeride ve dışarıda da etkinliğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.



"Laf üstüne laf koyanlara bakmayalım"



Daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret eden Yılmaz, seçim koordinasyon merkezine geçerek, burada partililere ve vatandaşlara hitap etti.



Yılmaz, Muşluların 31 Mart'ta AK Parti'ye çok güçlü bir destek vereceğine inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Laf üstüne laf koyanlara bakmayalım. Laf üstüne laf koyana ihtiyacımız yok. Taş üstüne taş koyanlara bakalım. Bırakın bazılarının hizmet yapmasını, engel olmasınlar, gölge etmesinler, yakmasınlar ve yıkmasınlar yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Bu şahıs meselesi değil, bunu çok iyi anlamamız lazım. Bu, Muş'un geleceğine, çoluk çocuğumuza, huzurumuza ve birliğimize sahip çıkma meselesidir."



"Etnik siyasete karşıyız"



Kentte yaşayan Zazalar ile de bir araya gelen Yılmaz, ırkçılığa dayanan bir millet anlayışını benimsemediklerini vurguladı.



Yılmaz, etnik milliyetçiliğe her zaman karşı oldukları gibi etnik kimliklere de her zaman saygı gösterdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Ölçümüz bellidir. Allah'ın yarattığı farklılık ve zenginliğimizdir. Bunlar birbirimizle çatışma ve kavga etme sebebi değildir. Birbirimizle boy ve güç yarıştırma vesilesi değildir. Bunlar birbirimizi tanıma, anlama ve kaynaşma vesilesidir. Böyle görmediğimiz sürece yanılırız, kendimize ve içinde bulunduğumuz topluma zarar veririz. Etnik milliyetçiliklerin dünyayı ve Orta Doğu'yu nereye getirdiği ortadadır. İnsanlara ne büyük bedeller ödettiği ortadadır. Kimlikler elbette yaşayacak. Bunlara saygı duyacağız. Herkes bir arada, huzur içinde bu farklılıklarını yaşayacak. Bizim anlayışımız bu. Bu anlayış içinde son 16 yılda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Tabu niteliğinde olan birçok hususta cesaretli adımlar atıldı. Bu adımları atan AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bugün birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."



Yılmaz, programın ardından kentten ayrıldı.

