Son Dakika Haberleri: Amadeus, Çin demiryolları ağını tüm dünyada dağıtıyor

Amadeus, Çin demiryolları ağını tüm dünyada dağıtıyor

3 dakika önce

Orta ve Doğu Avrupa ve Asya Pasifik gibi önemli pazarlarda seyahat danışmanları, 190'dan fazla ülkede yılda 1,6 milyardan fazla kişinin yerel seyahat sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan Amadeus üzerinden Çin demiryollarının bütün ücret yelpazesine erişip rezervasyon yapabiliyor.

Amadeus, Çin demiryolları ağını tüm dünyada dağıtıyor, System.String[]
Orta ve Doğu Avrupa ve Asya Pasifik gibi önemli pazarlarda seyahat danışmanları, 190'dan fazla ülkede yılda 1,6 milyardan fazla kişinin yerel seyahat sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan Amadeus üzerinden Çin demiryollarının bütün ücret yelpazesine erişip rezervasyon yapabiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:00 

Ekonomi
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