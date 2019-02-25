Amadeus, Çin demiryolları ağını tüm dünyada dağıtıyor
3 dakika önce
Orta ve Doğu Avrupa ve Asya Pasifik gibi önemli pazarlarda seyahat danışmanları, 190'dan fazla ülkede yılda 1,6 milyardan fazla kişinin yerel seyahat sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan Amadeus üzerinden Çin demiryollarının bütün ücret yelpazesine erişip rezervasyon yapabiliyor.
Orta ve Doğu Avrupa ve Asya Pasifik gibi önemli pazarlarda seyahat danışmanları, 190'dan fazla ülkede yılda 1,6 milyardan fazla kişinin yerel seyahat sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan Amadeus üzerinden Çin demiryollarının bütün ücret yelpazesine erişip rezervasyon yapabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:00
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