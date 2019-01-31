Amadeus Emitt Fuarı'nda Live Travel Space'i Anlattı

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan ve tüm sektörü buluşturan 23'üncü Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümleri sunan ve 190'dan fazla ülkede 16 bin üzeri çalışanla faaliyet gösteren Amadeus, sektörün bu önemli buluşmasında gezginleri merkeze alarak dönüşme programı olan Live Travel Space'ı (Canlı Seyahat Alanı) anlattı.

Seyahat endüstrisinin teknoloji temelli olarak büyük bir hızla değiştiğini belirten Amadeus Türkiye Ülke Müdürü Mahir Yanık, müşteri ihtiyaçlarının farklılaştığını ve bu noktada kişiselleştirmenin büyük bir önem kazandığını ifade etti. Kişiselleştirme, farklı deneyimler sunma, devamlı bağlantı halinde olma, müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler sağlama ve her yerde her tür cihazdan anında yanıt alma gibi konuların turizm sektöründe belirleyici hale gelmeye başladığını anlatan Yanık, bu dönüşümün merkezinde de gezginlerin yer aldığını kaydetti. Müşterilerini ve onların değişen ihtiyaçlarını karşılamayı odak noktasına koyarak yarattıkları bu ortamı Live Travel Space olarak adlandırdıklarını kaydeden Yanık, "Biz sektörde yaşanan dönüşüme Live Travel Space ile katılıyoruz. Bu sayede müşterileri daha iyi anlayıp hizmet edebiliyoruz." dedi.

Turizm sektöründeki tüm oyuncuların Live Travel Space ile seyahat edenlerin isteklerini karşılamak ve herhangi bir anda geniş bir seçenek yelpazesi sunmak için bağlantı kurup işbirliği yapabileceğinin altını çizen Yanık, bu sayede her gezgin için daha fazla değer yaratabileceklerini ifade etti.

Amadeus'un 30 yılı aşkın süredir teknolojisini seyahat endüstrisi ile işbirliği içinde geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Yanık, son birkaç yılda kullandıkları teknolojiyi, ileri açık kaynak sistemlerini, büyük veriyi ve bulut tabanlı mimariyi daha da geliştirmek için AR-GE'ye 5 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını vurguladı.