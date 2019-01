Amadeus, Emıtt Fuarı'nda Live Travel Space'ı Tanıttı

Seyahat teknolojisi firmalarından Amadeus , 23. EMITT-Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Live Travel Space (Canlı Seyahat Alanı) dönüşümünü tanıttı.Amadeus'tan yapılan açıklamaya göre, küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümleri sunan ve 190'dan fazla ülkede 16 binin üzerindeki çalışanla faaliyet gösteren firma, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen EMITT Fuarı'na katıldı.Firma, sektörün bu önemli buluşmasında, gezginleri merkeze alarak dönüşme programı olan Live Travel Space'ı ziyaretçilerle paylaştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Amadeus Türkiye Ülke Müdürü Mahir Yanık, seyahat endüstrisinin teknoloji temelli olarak büyük bir hızla değiştiğini belirtti.Yanık, müşteri ihtiyaçlarının farklılaştığını ve bu noktada kişiselleştirmenin büyük bir önem kazandığını aktardı.Kişiselleştirme, farklı deneyimler sunma, devamlı bağlantı halinde olma, müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler sağlama ve her yerde her tür cihazdan anında yanıt alma gibi konuların turizm sektöründe belirleyici hale gelmeye başladığını belirten Yanık, bu dönüşümün merkezinde de gezginlerin yer aldığını kaydetti.Müşterilerini ve onların değişen ihtiyaçlarını karşılamayı odak noktasına koyarak yarattıkları bu ortamı Live Travel Space olarak adlandırdıklarını kaydeden Yanık, "Biz sektörde yaşanan dönüşüme Live Travel Space ile katılıyoruz. Bu sayede müşterileri daha iyi anlayıp hizmet edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.Turizm sektöründeki tüm oyuncuların Live Travel Space ile seyahat edenlerin isteklerini karşılamak ve herhangi bir anda geniş bir seçenek yelpazesi sunmak için bağlantı kurup iş birliği yapabileceğinin altını çizen Yanık, bu sayede her gezgin için daha fazla değer yaratabileceklerini belirtti.Amadeus'un 30 yılı aşkın süredir, teknolojisini seyahat endüstrisi ile iş birliği içinde geliştirmeye devam ettiğini vurgulayan Yanık, son birkaç yılda kullandıkları teknolojiyi, ileri açık kaynak sistemlerini, büyük veriyi ve bulut tabanlı mimariyi daha da geliştirmek için Ar-Ge'ye 5 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını kaydetti.