Son Dakika Haberleri: Amadeus, Emitt Fuarı’nda Live Travel Space'i anlattı

Amadeus, Emitt Fuarı’nda Live Travel Space'i anlattı

1 saat önce

Seyahat teknolojisi alanında dünyanın öncü firmalarından ve 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Amadeus, bu sene 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT'de Live Travel Space'e (Canlı Seyahat Alanı) dönüşümünü anlattı.

Amadeus, Emitt Fuarı’nda Live Travel Space'i anlattı, System.String[]
Seyahat teknolojisi alanında dünyanın öncü firmalarından ve 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Amadeus, bu sene 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT'de Live Travel Space'e (Canlı Seyahat Alanı) dönüşümünü anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:42 

Doğu Akdeniz, Amadeus, Ekonomi
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