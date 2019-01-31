Amadeus, Emitt Fuarı’nda Live Travel Space'i anlattı
1 saat önce
Seyahat teknolojisi alanında dünyanın öncü firmalarından ve 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Amadeus, bu sene 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT'de Live Travel Space'e (Canlı Seyahat Alanı) dönüşümünü anlattı.
Seyahat teknolojisi alanında dünyanın öncü firmalarından ve 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Amadeus
, bu sene 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz
Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT'de Live Travel Space'e (Canlı Seyahat Alanı) dönüşümünü anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:42
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