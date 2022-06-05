"Amadeus" oyunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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"Amadeus" oyunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu

05.06.2022 23:44
"Amadeus" oyunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Amadeus" adlı tiyatro oyun sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Amadeus" adlı tiyatro oyun sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen gösterime, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, eşi Ferda Demircan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın da katıldı.

Oyunda rol alan Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen'i kuliste ziyaret ederek başarılar dileyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada "Amadeus"un kostümleri, hikayesi ve tüm hazırlıklarıyla çok güzel bir oyun olduğunu söyledi.

Demircan, izleyici olarak heyecanlı olduğunu belirterek, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birçok sanatın birçok disiplininden çok farklı oyunlara ve etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı da eserin dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bir tiyatro oyunuyla sahneye yansıması olduğunu ifade etti.

Buharalı, "Bundan yüzlerce yıl önce aramızdan ayrılan ama binin üzerinde eser bırakmış olan bir bestecinin yaşantısı sahneye yansıyor. Müzikleriyle var olan bir sanatçının tiyatroda canlandırılarak hayatının anlatılması çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Oyunun festival içerisinde yer almasının önemini vurgulayan Buharalı, Türkiye'nin seçkin oyuncularının rol aldığı eserin izleyiciyle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Amadeus" hakkında

"Amadeus" oyunu, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin hikayesini anlatıyor.

Peter Shaffer'in yazıp, Nüvit Özdoğru'nun çevirdiği oyunun dekorunu Hakan Dündar, kostümlerini Nalan Alaylı, yönetmenliğini ise Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

Eserin oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen, Kevork Türker, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Murat Yılmaz ve Cihan Ayhan'ın da arasında bulunduğu sanatçılar yer alıyor.

Amadeus oyunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu
Amadeus oyunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu
Amadeus oyunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu
Amadeus oyunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu

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Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Amadeus' oyunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu - Son Dakika

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