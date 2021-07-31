Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu (3) - Son Dakika

AMAL, İLK KEZ DENİZLE KARŞILAŞTI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ve Kültür Yöneticisi Recep Tuna'nın Türkiye yapımcıları olduğu, Suriyeli sığınmacı bir kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki Amal adlı kuklanın Gaziantep'ten Manchester'a uzanan 8 bin kilometrelik yolculuğunda, dördüncü durağı Mersin oldu. Amal, kordonda ilk defa denizle karşılaştı. Kordon boyunca yürüyerek vatandaşlarla buluşan Amal'ı görenler ilk önce şaşırdı ardından fotoğraf çektirdi. Amal'ın yürüyüşü Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda son buldu.