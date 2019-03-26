Aman Allah'ım, Elleri ve Ayakları Yaşamak İçin Bir Kalbi Yok...! Dünyanın En İnce İnsanı
22 dakika önce
Zayıf görünmenin, güzel olduğu algısı yaratılmaya çalışılan bir dönemde yaşıyoruz.
Zayıf görünmenin, güzel olduğu algısı yaratılmaya çalışılan bir dönemde yaşıyoruz. Bunun sonucunda ise zayıflamaya saplantılı hale gelmiş kadınlar ortaya çıkmaktadır. İşte zayıf halleriyle görenleri şaşkına düşüren inanılmaz kadınlar karşınızda;
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:32 Kaynak: Youtube
Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu
Oyuncu Celil Nalçakan, "Sokakta Sigara İçen Kadın Ucuzdur" Diyen Yaşar Alptekin'e Ateş Püskürdü
6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu
Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü