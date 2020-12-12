Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika

Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı

12.12.2020 07:44

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde ise yağışların karla karışık olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında ( Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ( Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

İSTANBUL: 16, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 13, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

BOLU: 11, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı bulutlu.

KARS: 0, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı bulutlu.

Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı

Ege Akdeniz, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak         
23:47
60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş         
23:04
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar         
09:07
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 07:59:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei