"Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aman Reis Duymasın' filminin galası yapıldı - Son Dakika

"Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı

6 saat önce

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncularının yer aldığı "Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı.

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncularının yer aldığı "Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı.

Filmin oyuncularından Mustafa Üstündağ, Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin çekimlerinde çok eğlendiklerini söyledi.

Ceren Benderlioğlu da galaya gelen herkese teşekkür ederek, "Güzel bir film yaptık. Eğleneceğinizi düşünüyoruz. Biz de heyecanlıyız. Henüz izlemedik." dedi.

Emir Benderlioğlu da film ekibinin içinde yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Savaş Özdemir ise filmde bolca doğaçlama repliğin yer aldığına işaret ederek, "Birlikte çok eğlendik ve dizinin üzerine acaba daha fazla ne koyabiliriz diyerek, bunun çabasına girdik. Bence eğlenceli ve kahkahalı bir film olacak." ifadelerini kullandı.

Galaya konuk olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın ünlü oyuncusu Oktay Kaynarca da filmin keyifli bir proje olduğunun altını çizerek, "Başından sonuna kadar eğlenerek izleyeceğiniz bir film olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Film hakkında

Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Bahadır Özdener'in senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir ve Sevinç Gürşen Kıratlı yer alıyor.

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği film, 13 Aralık'ta vizyona girecek.

Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluşacak film, yarın Berlin'de, 13 Aralık'ta Rotterdam'da, 26 Aralık'ta da Bakü'de gala turnesi yapacak.

Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır. Fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini hapiste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır."

Mustafa Üstündağ, Savaş Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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