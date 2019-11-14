Son Dakika › Magazin › 'Aman Reis Duymasın' ile çocukluklarına döndüler - Son Dakika Magazin
'Aman Reis Duymasın' ile çocukluklarına döndüler
6 saat önce
Filmdeki lunapark sahnesi için dönme dolaba binen oyuncular yaşadıkları heyecanı anlattı.
Filmdeki lunapark sahnesi için dönme dolaba binen oyuncular yaşadıkları heyecanı anlattı. Ceren Benderlioğlu, "Korkmadım ama sabaha karşı biraz üşüdüm" dedi. Sevil Akı, "Tepede asılı kalmak her zaman korkumdur" diye konuştu. Sevinç Kıranlı ise "Dönme dolaba bindiğimde tedirginlik yaşadım çünkü ben adrenalin seven biri değilim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53
80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu paylaşımıyla dikkat çekti O Ses Türkiye'ye konuk olan Ajda Pekkan jüri üyelerinin ağzını açık bıraktı Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı Haluk Levent, kuzeninin tacizine uğrayarak intihar eden kadının duruşmasına katıldı