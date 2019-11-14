'Aman Reis Duymasın' ile çocukluklarına döndüler

Filmdeki lunapark sahnesi için dönme dolaba binen oyuncular yaşadıkları heyecanı anlattı. Ceren Benderlioğlu, "Korkmadım ama sabaha karşı biraz üşüdüm" dedi. Sevil Akı, "Tepede asılı kalmak her zaman korkumdur" diye konuştu. Sevinç Kıranlı ise "Dönme dolaba bindiğimde tedirginlik yaşadım çünkü ben adrenalin seven biri değilim" dedi.