Son Dakika Haberleri: 'Aman Reis Duymasın' ile çocukluklarına döndüler
Son Dakika Magazin 'Aman Reis Duymasın' ile çocukluklarına döndüler - Son Dakika Magazin

'Aman Reis Duymasın' ile çocukluklarına döndüler

6 saat önce

Filmdeki lunapark sahnesi için dönme dolaba binen oyuncular yaşadıkları heyecanı anlattı.

'Aman Reis Duymasın' ile çocukluklarına döndüler, System.String[]

Filmdeki lunapark sahnesi için dönme dolaba binen oyuncular yaşadıkları heyecanı anlattı. Ceren Benderlioğlu, "Korkmadım ama sabaha karşı biraz üşüdüm" dedi. Sevil Akı, "Tepede asılı kalmak her zaman korkumdur" diye konuştu. Sevinç Kıranlı ise "Dönme dolaba bindiğimde tedirginlik yaşadım çünkü ben adrenalin seven biri değilim" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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