Aman Tanrım, Bu Kişi Yürüyemiyor..! Dünyanın En Şişman Adamı

Dünya tarihi, nesiller boyunca birbirinden kilolu insanlara sahip olmuştur.

Dünya tarihi, nesiller boyunca birbirinden kilolu insanlara sahip olmuştur. Bunların bir çoğu mucizevi bir biçimde kilo vermeyi başarmışken, bazıları kendini dünyanın en şişman insanı olmak için zorlamıştır. Biz de sizin için tarihteki en şişman 10 insanı derledik.

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