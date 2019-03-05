Aman Tanrım.... Kapıdan Girmekte Bile Zorlanan Devasa Büyüklükteki Kadınlar

Uzun boylu olmak büyük bir avantaj olarak görünse de, sağlık sorunları ve kıyafet bulma zorluğu gibi problemler yaratabilir.

Uzun boylu olmak büyük bir avantaj olarak görünse de, sağlık sorunları ve kıyafet bulma zorluğu gibi problemler yaratabilir.İşte karşınızda olağanüstü uzun boylarıyla, herkesi şaşkına uğratan kadınlar.

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