Son Dakika Haberleri: Aman Tanrım, Müslümanlar Bunu İzleyin ve Diğerlerini Uyarın - Pişmanlık Duymadan Önce

Aman Tanrım, Müslümanlar Bunu İzleyin ve Diğerlerini Uyarın - Pişmanlık Duymadan Önce

19 dakika önce

Yıllardır İslam dininde kadınların kapanmasıyla ilgili çok sayıda tartışma yaşanmaktadır.

Yıllardır İslam dininde kadınların kapanmasıyla ilgili çok sayıda tartışma yaşanmaktadır. Biz de bugün sizlere Kur'an'da başörtüsü emri vardır diyenlerle Kuran'da başörtüsü yoktur diyen kişilerden bahsedeceğiz. Gelin bu yıllardır bir türlü sonuca bağlanmamış tartışmaya daha ayrıntılı bir şekilde bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:22 Kaynak: Youtube

Kuran-ı Kerim, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı İzmir'de 3 Erkek Öğrenci, 14 Yaşında Kız Çocuğuna Cinsel Saldırıda Bulundu

Uzun Süredir Ortalarda Görünmeyen Banu Alkan, Sultanbeyli'de Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 20:41:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aman Tanrım, Müslümanlar Bunu İzleyin ve Diğerlerini Uyarın - Pişmanlık Duymadan Önce
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]