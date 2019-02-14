Aman Tanrım, Müslümanlar Bunu İzleyin ve Diğerlerini Uyarın - Pişmanlık Duymadan Önce
19 dakika önce
Yıllardır İslam dininde kadınların kapanmasıyla ilgili çok sayıda tartışma yaşanmaktadır.
Yıllardır İslam dininde kadınların kapanmasıyla ilgili çok sayıda tartışma yaşanmaktadır. Biz de bugün sizlere Kur'an'da başörtüsü emri vardır diyenlerle Kuran
'da başörtüsü yoktur diyen kişilerden bahsedeceğiz. Gelin bu yıllardır bir türlü sonuca bağlanmamış tartışmaya daha ayrıntılı bir şekilde bakalım.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:22 Kaynak: Youtube
Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı
İzmir'de 3 Erkek Öğrenci, 14 Yaşında Kız Çocuğuna Cinsel Saldırıda Bulundu
Uzun Süredir Ortalarda Görünmeyen Banu Alkan, Sultanbeyli'de Ortaya Çıktı