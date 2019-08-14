"Aman yanlış bir şey yazmayın"

Muhabirleri fark edince panik yapan oyuncu, "Aman yanlış bir şey yazmayın, biz sadece arkadaşız" dedi.

Muhabirleri fark edince panik yapan oyuncu, "Aman yanlış bir şey yazmayın, biz sadece arkadaşız" dedi. Valeden aracını teslim alan Uzun, hızla uzaklaştı.

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