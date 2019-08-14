"Aman yanlış bir şey yazmayın"
1 saat önce
Muhabirleri fark edince panik yapan oyuncu, "Aman yanlış bir şey yazmayın, biz sadece arkadaşız" dedi.
Muhabirleri fark edince panik yapan oyuncu, "Aman yanlış bir şey yazmayın, biz sadece arkadaşız" dedi. Valeden aracını teslim alan Uzun, hızla uzaklaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40
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