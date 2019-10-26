"Aman yanlış bir şey yazmayın, biz akrabayız"
12 dakika önce
Muhit Burger'de yemek yedikten sonra ayrılan genç şarkıcılar, bu kez sarmaş dolaş muhabirlere yakalandı.
Muhit Burger'de yemek yedikten sonra ayrılan genç şarkıcılar, bu kez sarmaş dolaş muhabirlere yakalandı. Kahkahalar içinde poz veren ikili, "Aman arkadaşlar, yanlış bir şey yazmayın. Biz anne tarafından akrabayız, haberiniz olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:59
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