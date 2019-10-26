Son Dakika Haberleri: "Aman yanlış bir şey yazmayın, biz akrabayız"
Son Dakika Magazin 'Aman yanlış bir şey yazmayın, biz akrabayız'

"Aman yanlış bir şey yazmayın, biz akrabayız"

12 dakika önce

Muhit Burger'de yemek yedikten sonra ayrılan genç şarkıcılar, bu kez sarmaş dolaş muhabirlere yakalandı.

Muhit Burger'de yemek yedikten sonra ayrılan genç şarkıcılar, bu kez sarmaş dolaş muhabirlere yakalandı. Kahkahalar içinde poz veren ikili, "Aman arkadaşlar, yanlış bir şey yazmayın. Biz anne tarafından akrabayız, haberiniz olsun" dedi.

Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:59 
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