Aman Yusuf Demir elden kaçmasın! - Son Dakika
Son Dakika Spor Aman Yusuf Demir elden kaçmasın! - Son Dakika Spor

Aman Yusuf Demir elden kaçmasın!

6 saat önce

Milli Takım'ın patronu Şenol Güneş, geçtiğimiz ay, "Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak" demişti.

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Milli Takım'ın patronu Şenol Güneş, geçtiğimiz ay, "Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak" demişti. Şimdiden 3 sene sonraki turnuvanın planlamasını yapan Şenol hocanın, 2022'deki kadrosuna girmeye aday isimlerden biri de Viyana doğumlu 16 yaşındaki forvet Yusuf Demir...


Devlerin takibinde


Rapid Wien'de 4 yıldır başarılı performansıyla kulübünün birçok genç yaş kategorisinde forma giymesinin ardından son olarak A Takım'da süre almaya başlayan ve Barcelona, Monaco, Roma gibi kulüplerin takibindeki Yusuf, haliyle Avusturya Milli Takımı'nda uzun süredir boy gösteriyor. Son olarak Avusturya U17'de forma giyen ve 14 maçta 9 gollük performans sergileyen genç yıldız adayı, ülkenin en büyük yeteneklerinden biri olarak manşetlere çıkarılıyor.


TFF, davet etti ama...


Fanatik'in haberine göre; Yakın dönemde ülkesinde yetişen ancak Türkiye'yi tercih eden Tarkan Serbest ve Mert Müldür gibi oyuncuları göz önünde bulunduran Avusturyalılar, genç Yusuf'u bir an önce A Milli yapıp tercihini kendilerinden yana kullanmalarını istiyor... Birkaç hafta önce Rapid Wien'le bağlantı kuran TFF, Yusuf Demir'i U17 Takımımız'a davet etti.


Baskı altında


Bu durumun kendilerine iletilmesi sonrasında oldukça mutlu olan Yusuf Demir ve ailesinin hevesi, çok geçmeden kursağında kaldı! Avusturya'nın A takım için yoğun baskı yaptığı dönemde, Türkiye'yi seçmeleri halinde Yusuf'un Rapid'deki kariyerinin olumsuz etkilenebileceğini düşünen Demir ailesi, bu konuda TFF'den destek bekliyor...


Menajeri Öztürk'le konuştuk


Oyuncunun menaceri Emre Öztürk, " Mesut Özil'in durumu gibi bir olay yaşanmaması için yetkililerden ilgi bekliyoruz" dedi. Daha önce Mesut'a ek olarak İlkay ve Emre Can gibi oyuncular için de geç kalmıştık. Yeni bir değerimizi Ay-Yıldızlı formayla görmemiz için artık görev TFF'de...


Yusuf Demir, Avusturya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:56 
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