Amanda Knox, dönmeyeceğim dediği İtalya'ya giderek cinayet davasında yaşadıklarını anlattı
3 saat önce
İtalya'da tecavüze uğradıktan sonra öldürülen İngiliz Erasmus öğrencisi Meredith Kercher'in davasındaki sanıklardan Amanda Knox, Yargıtay tarafından 2015'te aklanmasından bu yana İtalya'ya ilk defa dönerek yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:23
'da tecavüze uğradıktan sonra öldürülen İngiliz Erasmus
öğrencisi Meredith
Kercher'in davasındaki sanıklardan Amanda Knox, Yargıtay
tarafından 2015'te aklanmasından bu yana İtalya'ya ilk defa dönerek yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı.
Ülkenin kuzeyindeki Modena kentinde ceza sistemi üzerine bir konferansa katılan Knox, süreç boyunca medyanın tutumunun kendisini nasıl intiharın eşiğine getirdiği ifade etti.
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