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Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor

02.07.2021 17:35

Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor Bir ucu İslahiye İlçesine uzanan Amanos Dağı zirvesinde hizmet veren bin 100 rakımlı Kayabaşı Mevkiinde bulunan maden ocağı çalışanları aşılandı.

Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor

GAZİANTEP - Bir ucu İslahiye İlçesine uzanan Amanos Dağı zirvesinde hizmet veren bin 100 rakımlı Kayabaşı Mevkiinde bulunan maden ocağı çalışanları aşılandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşılanması planlanan toplamda 50 bin hedef nüfus olduğu ve bunları aşılamak için Devlet Hastanesi, Aile hekimliği ve bunların yanında sahada bulunan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri her gün bir kitleyi aşılamaya devam ediyor. Sağlık çalışanları, aşılama çalışmaları kapsamında Bir ucu İslahiye İlçesine uzanan Amanos Dağı zirvesinde hizmet veren bin 100 rakımlı Kayabaşı Mevkiinde bulunan maden ocağı çalışanlarını aşılamak için İlçe Sağlık Müdürlüğünden hareket ettiler. Zorlu bir yolculuk sonrası 70 kadar maden ocağı çalışanlarını Biontech türü aşı ile aşılayarak ilçe Salık Müdürlüğüne geri döndüler.

Sıcaklar ve onlarca yol kat ediyorlar

Zorlu şartlarda ve vardiyalı çalışan işçiler, işi dolayısıyla aşısını olamaması sebebiyle yerende hizmet veren ve bir çok zaman sahada görev yaparak imkanı olmayan kişilerin aşılarını yapmak için onlarca kilometre yol kat ederek 38 dereceyi bulan sıcaklardan ileri gelen zorlu hava şartlarına göğüs geren sağlık çalışanları çalışmalarına devam ediyor.

50 bine yakın kitle hedefleniyor

Öncelikli grupta olan sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, 50 yaş üstü derken geçen hafta 18 yaş sınırına kadar gelen aşılanma yaşı ile birlikte İslahiye sınırında 50 bini geçen bir kitle hedefleniyor.

Aşılanma oranı yüzde elliyi geçti

Aşılanma yaşının 18'e inmesi ile birlikte hedef kitle olarak gösterilen 50 bin civarında ki vatandaşın 3 bini ilçe dışından toplamda 35 bin dozu aşan aşı yapıldığı öğrenildi.

500 kişi evinde aşılandı

Herhangi bir sebepten veya hastalığından dolayı evinden veya yatağından çıkamayan 500 aşkın vatandaşın aşılanması yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı merkezlerinde randevusuz aşı yapılmadığı fakat İlçe Sağlık Müdürlüğüne 6'lı grup şeklinde gidilmesi halinde Biontech aşısı yapılabileceği bildirildi.

Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor
Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor
Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor
Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor

COVIRAN Bereket, Amanos Dağı, İslahiye, Hisarcık, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Amanos dağı eteklerinde aşı zorlu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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