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GAZİANTEP - Amanos Dağları'nın eteklerinde yılkı atları görüldü - Son Dakika

GAZİANTEP - Amanos Dağları'nın eteklerinde yılkı atları görüldü

12.02.2022 14:02

Amanos Dağları'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesi tarafındaki eteklerinde yılkı atları gözlemlendi.

Amanos Dağları'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesi tarafındaki eteklerinde yılkı atları gözlemlendi.

Amanos Dağları'nın İslahiye'nin Fevzipaşa Mahallesi'ndeki uzantısındaki yamaçlarında kış mevsiminin zorlu şartları ve doğal yaşamlarında hayatlarını sürdüren gruplar halindeki yılkı atları görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek arayışında olan yılkı atlarını görüntüledi.

Ekipler ayrıca yılkı atlarına yem bıraktı.

GAZİANTEP - Amanos Dağları'nın eteklerinde yılkı atları görüldü
GAZİANTEP - Amanos Dağları'nın eteklerinde yılkı atları görüldü
GAZİANTEP - Amanos Dağları'nın eteklerinde yılkı atları görüldü

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Amanos Dağları, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Amanos Dağları'nın eteklerinde yılkı atları görüldü - Son Dakika


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