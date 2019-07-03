Son Dakika Haberleri: Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
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Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amanos kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı operasyonda, bir teröristin silahı ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:54 Kaynak: AA
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